Мурманск, 17 сентября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 143 носителя коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Значительную долю новых заболевших составляют жители Мурманска (+ 52), Мончегорска (+20) и Кандалакшского района (+14). Всего на лечении находятся 14,5 тысяч человек.

По данным штаба, от ковида в регионе скончались 1975 человек, девять из них — накануне, 16 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 19 905 человек.