Пермь, 17 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 448 новых заражений, что на два превышает прошлый суточный показатель, сообщает 17 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 95 499 случаев заражения. Оправились от болезни 84 618 пермяков. На сегодняшний день в COVID-центрах находятся 3059 пациентов, из них 159 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Свободно 22,7% коечного фонда от фактически развернутого.

По причине коронавирусной инфекции в Прикамье скончались 4497 человек. За последние сутки зафиксировано 27 летальных исходов.