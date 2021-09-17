Томск, 17 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В избиркоме Томской области назвали явку на выборах на 15:00 (местное время) 17 сентября.

Pixabay.com Бюллетень

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, на выборах в Законодательную думу Томской области проголосовали 9,09% избирателей. На выборах в Госдуму по округу № 181 — 9,63%, по округу № 182 — 9,52%.

Читайте также: В Томской области выбирают депутатов Госдумы и регионального парламента

Как сообщало ИА REGNUM, голосование пройдёт 17, 18 и 19 сентября. Всего в Томской области по состоянию на 1 июля 2021 года зарегистрирован 760 751 избиратель.

Читайте также: В Томской области открыто более 700 избирательных участков