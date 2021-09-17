Хива, Узбекистан, 17 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Баку выдвинул кандидатуру Шуши на звание культурной столицы тюркского мира. Об этом 17 сентября сообщил глава минкульта Азербайджана Анар Керимов в соцсети Twitter.

A.arpi.a Город Шуши. Нагорный Карабах

Министр сообщил, что находится в Хиве (Узбекистан). Он участвовал там заседании министров Международной организации тюркской культуры (ТюрКСОЙ).

«Выдвинул кандидатуру города Шуша на роль культурной столицы тюркского мира в 2023 году», — написал Керимов.

Напомним, культурная столица тюркского мира избирается членами ТюрКСОЙ ежегодно для привлечения внимания к городу. Первой такой городом статус получили столица Казахстана Астана в 2012 году. Хива это звание получила в 2020 году.