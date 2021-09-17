Токио, 17 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Lexus готовит к премьере кроссоверы TX, RZ450e EV и модели GX550 и LX600, которые будут представлены в течение следующих нескольких лет. Об этом сообщает издание Car and Driver.

Car and Driver Новинки Lexus

Lexus уже зарегистрировал в Соединенных Штатах товарные знаки для будущих моделей. Теперь в компании подтвердили, что в ближайшее время запустят свой первый автомобиль с двумя электромоторами. Модель будет называться RZ450e EV. За её основу будет взят концепт-кар LF-Z Electrified.

Актуальный Lexus RX L будет заменен на новую модель TX. Она получит более длинную колесную базу, что обеспечит больше места в салоне. Внешность этого автомобиля будет выполнена в стиле концепт-кара LF-1 Limitless.

Что касается полноприводной модели GX550, то она станет конкурентом таким автомобилям, как Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Сlass. Дизайн автомобиля будет напоминать концепт GXOR 2019.

Ранее компания Toyota провела в Калифорнии (США) дорожные тесты модернизированной модели Lexus LX. Автомобиль имеет узкую головную оптику, габаритную радиаторную решётку и угловатые контуры кузова.

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