Иркутск, 17 сентября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 17 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4776 человек, причём 13 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 104 582 человека (+376 за сутки). Госпитализированы 1758 (+61 за сутки).

Выздоровели 93 700 пациентов (+528 за сутки).

Ещё 429 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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