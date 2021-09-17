Москва, , 13:30 — REGNUM На данный момент сообщений о серьёзных нарушениях в ходе проходящих в России выборов в избиркомы не поступало. Об этом 17 сентября заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

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«Серьёзных жалоб и обращений в ЦИК, как и в субъекты, не было», — отметил Булаев.

«Сегодня пока из того, что видел, — это фейки, когда выдают за вброс тестирование [комплексов обработки избирательных бюллетеней] до восьми часов, задолго до начала работы избирательных комиссии», — цитирует ТАСС зампреда ЦИК.

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Булаев подчеркнул, что «такие фейковые вещи традиционны для избирательной кампании и легко опровергаются».

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 17 по 19 сентября будут проходить выборы депутатов Государственной думы РФ. Параллельно будут проведены региональные выборы в 46 субъектах РФ.