Душанбе, 17 сентября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. На саммите ШОС в Душанбе 17 сентября Совет глав государств-членов организации утвердил директором Исполкома региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Руслана Мирзаева.

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«Он приступит к исполнению своих обязанностей с 1 января 2022 года», — говорится в сообщении РАТС ШОС.

Ранее Мирзаев работал в Совете безопасности при президенте Узбекистана, в разные годы он трудился на посту министра обороны республики, руководил Пограничными войсками.