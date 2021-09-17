Москва, , 13:29 — REGNUM США должны понести основное бремя расходов на поддержку восстановления Афганистана. Об этом 17 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов ШОС.

США в Афганистане Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Исходим из того, что основную долю расходов, связанную с постконфликтным восстановлением Афганистана должны взять на себя именно Соединённые Штаты, страны НАТО, которые — ну, это очевидная вещь, — несут прямую ответственность за упоминавшиеся мною ранее тяжёлые последствия своего многолетнего присутствия в этой стране», — заявил Путин.

Путин подчеркнул, что запасы вооружения практически оказались единственным наследием американского присутствия в Афганистане.

«Это, пожалуй, единственное, чем талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим.) разжились, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим.) получили после двадцатилетнего присутствия западной коалиции в Афганистане. В этом, кстати, ничего хорошего нет», — подчеркнул он.

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