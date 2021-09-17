Архангельск, 17 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Архангельской области активно идут на выборы жители Мирного, Няндомы и областного центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избиркоме.

Congress of local and regional authorities Выборы

«Утром, с 8 до 9 часов, было достаточно большое количество избирателей, потому что многие решили проголосовать до начала рабочего дня. В этом году избирателям вновь дана возможность выбрать для себя удобный день для голосования», — рассказал председатель избирательной комиссии Архангельской области Андрей Контиевский.

По данным избиркома, на участках в Мирном утром выстроилась очередь. Не отстает Няндома: только за первый час работы проголосовал 21 человек. Высокая активность на участках наблюдается и в Архангельске, Котласе, Холмогорском районе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ VIII созыва будет проходить три дня — с 17 по 19 сентября. В избирательной гонке участвуют 14 политических партий. По двум одномандатным округам Архангельской области за думские кресла борются 20 кандидатов. Помимо федеральных парламентариев, жители Поморья избирают депутатов областного Собрания по двум вакантным округам и в местные представительные органы власти.