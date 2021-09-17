Москва, , 13:28 — REGNUM Массовое скопление людей у входа в избирательный участок № 9 Москвы связано с голосованием на нем военных. Об этом 17 сентября сообщили в Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

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Также там отдают свои голоса сотрудники организаций, расположенных рядом. При этом сам избирательный участок работает в штатном режиме, жалоб на его работу не поступало.

«Высокая активность голосующих на отдельных участках не является нарушением. Также следует отметить, что включение граждан в список избирателей по месту нахождения предусмотрено законодательством РФ. Обязанность избирательных комиссий — обеспечить каждому возможность проголосовать», — отметил Мосгоризбирком.