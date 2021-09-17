Душанбе, , 13:25 — REGNUM В данный момент для Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приходит время исторического стресс-теста, который, возможно, является наиболее серьезным за все время существования организации. Об этом 17 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Совета глав государств — членов ШОС.

Александр Лукашенко President.gov.by

«Острые глобальные вызовы современности четко говорят, что наступает время исторического стресс-теста для нашей организации, возможно, самого серьезного за всю 20-летнюю историю», — сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что на этом фоне компетенция ШОС позволяет решать одновременно самые разные вопросы — от безопасности, экономического развития, выстраивания новых финансовых и гуманитарных систем до реализации крупных инфраструктурных проектов.

Также белорусский лидер указал, что, по его мнению, имеющийся у ШОС статус крупной региональной организации дает ей возможность не играть по диктуемым внешними силами правилам.

«ШОС — одна из самых крупных в мире региональных организаций. Этот статус дает все ресурсы и возможности не играть по правилам, которые диктуют внешние силы, тем более что губительные итоги такого навязывания сегодня очевидны для всех», — уточнил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает решение о начале процедуры приема Ирана в члены ШОС.