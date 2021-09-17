Барнаул, , 13:24 — REGNUM В Алтайском крае, где с 17 по 19 сентября выбирают депутатов Государственной думы и Алтайского краевого законодательного собрания, по состоянию на 15:00 проголосовали чуть более 136 тысяч избирателей.

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По данным ЦИК, явка составила 7,64%.

По состоянию на 1 июля 2021 года в Алтайском крае проживало 1 792 470 избирателей. В 2016 году на избирательные участки пришли более 50% жителей региона.

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