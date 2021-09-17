Москва, 17 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Доллар продолжает зализывать раны после обвала 15 сентября, однако импульс восстановления пока выглядит весьма скромно, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Akket.com Рубль

«Рубль отправил своего конкурента к минимумам конца июня в районе 72,20 руб., откуда в первой половине торгов пятницы пара восстановилась до области 72,45 руб., не решаясь на тестирование локального сопротивления 72,50 руб.

Примечательно, что вчера наша валюта понесла относительно скромные потери, учитывая масштабы укрепления доллара на международной арене в ответ на неожиданно сильную статистику из США, где розничные продажи выросли на 0,7% при прогнозе падения на 0,8%.

Однако опасность такой реакции таится в том, что отыграть этот фактор рубль может по итогам заседания ФРС на следующей неделе, если регулятор анонсирует скорое сворачивание стимулов.

Нефть сейчас не дает ощутимой поддержки российской валюте. 16 сентября Brent немного подросла, но воздержалась от повторного тестирования отметки $76 за баррель, а сегодня и вовсе пошла на снижение, которое может получить развитие в течение дня, если трейдеры решат зафиксировать прибыль перед выходными.

Спрос на доллар подугас, но в целом валюта остается устойчивой, и если давление на нефть усилится, до конца сессии не исключен штурм области 72,50 руб.

Однако на недельных графиках доллар в любом случае остается в минусе, если, конечно, не превысит уровень 73 руб., что маловероятно», — считает эксперт.

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