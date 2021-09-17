Пекин, 17 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Девиз зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине представил организационный комитет соревнований. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба оргкомитета.

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Отмечается, что для выбора было предложено 79 различных вариантов девиза. В итоге был выбран вариант «Вместе ради общего будущего».

В заявлении оргкомитета говорится, что такой лозунг выбран в контексте глобальных ответных мер на пандемию коронавируса.

«Единство, мир, прогресс и терпимость — это пропаганда олимпийского духа, выражающая желание всего мира вместе работать во имя лучшего будущего», — говорится в сообщении.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.