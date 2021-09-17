Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM Горизбирком Санкт-Петербурга дополнительно объяснил появление на избирательных участках молодых людей в спортивной форме, которых приняли за участников запрещенной законом выборной «карусели», передает корреспондент ИА REGNUM.

Спортсмены. 1931

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По словам члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрия Кузьмина, это были курсанты, которые перепутали избирательной участок.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 17 сентября у одного из избирательных участков в Центральном районе Петербурга очевидцы заметили группу молодых людей в яркой спортивной форме. Их приняли за участников «карусели» и пожаловались в избирательную комиссию.

«Мы детально разобрались в ситуации. Это были курсанты одного из петербургских военных вузов, которые пришли голосовать в соседнюю школу. Они пришли не в ту участковую избирательную комиссию, так как они находятся по соседству. Об этом им сообщили. Есть видео и масса свидетелей, где они голосовали только на одном участке, а не на двух», — заверил Кузьмин.

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