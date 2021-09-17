Ново-Огарево, Московская область, , 13:22 — REGNUM Западная коалиция оставила в Афганистане после себя большие запасы вооружений. Об этом 17 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов ШОС.

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«Уходя, западное сообщество бросило целый арсенал современного оружия, военной техники и боеприпасов», — заявил Путин.

«Что касается оружия, это, пожалуй, единственное, чем талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим.) разжились, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим.) получили после двадцатилетнего присутствия западной коалиции в Афганистане. В этом, кстати, ничего хорошего нет», — подчеркнул он.