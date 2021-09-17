Джакарта, , 13:21 — REGNUM Правительство Индонезии поощряет сокращение бедности и обеспечение доступа к чистой энергии в качестве одного из приоритетных направлений саммита G20, сообщает CNN Indonesia.

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В разгар пандемии Индонезия подчеркивает важность сотрудничества между центральным и местным правительствами.

Индонезия также высоко оценивает результаты председательства Италии в G20, особенно усилия по достижению целей устойчивого развития.

Индонезия займет место председателя в G20 в 2022 году. Страна приглашает мир способствовать восстановлению внутренней и глобальной экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия хочет продолжить переговоры с Афганистаном об экономическом сотрудничестве.

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