Горно-Алтайск, 17 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Республике Алтай на выборах в Государственную думу РФ явка к 15 часам по местному времени составила 11,54%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные республиканского избиркома.

Администрация Горно-Алтайска Глава администрации Горно-Алтайска Ольга Сафронова проголосовала на выборах в Госдуму РФ

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На избирательные участки явились около 18,6 тыс. местных жителей. Общее число избирателей в регионе составляет 161,2 тыс. человек. Всего в регионе в 8 часов утра открылись 236 УИК.

Напомним, ранее на выборах проголосовал глава республики Олег Хорохордин. В начале рабочего дня он посетил избирательный участок №13 в здании Национальной библиотеки им. М.В. Чевалкова.