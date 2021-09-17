Москва, 17 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Информация о том, что на выборах в Москве работают «карусели», не соответствует действительности. Об этом 17 сентября сообщили в Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

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«Каруселями» на выборах называют массовый подвоз одной и той же группы избирателей, которая бы голосовала несколько раз на разных избирательных участках.

Информация о возможном нарушении была опубликована в соцсетях. Подозрения были связаны с тем, что на одном из избирательных участком столицы избиратели заходили организованными группами. Однако МГИК опроверг наличие нарушений законодательства.

«МГИК проверила информацию в обращении и выяснила, что на УИК №2723 голосуют обучающиеся военной академии. Они приходят на участок группами», — сообщили в Мосгоризбиркоме.