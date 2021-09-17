Москва, 17 сентября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Россия продолжит работу по улучшению бизнес-климата в стране. Это остается приоритетом вне зависимости от существования рейтинга Всемирного банка Doing Business. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

AlexanderStein Бизнес

По его словам, рейтинг — это всего лишь измеритель. А задача по улучшению бизнес-климата в РФ как была, так и остается.

«Актуальность этой задачи только растет. Поэтому, конечно, работа будет продолжаться на постоянной основе. Какой критерий измерений будет выбран пока неясно», — отметил он.

ИА REGNUM ранее сообщало, вопросы улучшения инвестиционного климата — одни из приоритетных задач, считает президент России Владимир Путин.

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