Уфа, 17 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Председатель государственного собрания Башкирии Константин Толкачев принял участие в общероссийском голосовании. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.

Иван Шилов ИА REGNUM Константин Толкачев

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Сообщается, что Толкачев проголосовал на избирательном участке в уфимском ГКЗ «Башкортостан» и отметил высокую электоральную активность на этом избирательном участке.

Спикер регионального парламента сообщил, что от нового состава Госдумы он ожидает продолжения отлаженной конструктивной работы.

Она призвал жителей Башкирии активно участвовать в жизни страны.

«Я призываю всех жителей республики прийти на избирательный участок и проголосовать. Выборы — главное политическое событие в жизни государства, когда прямым волеизъявлением граждан определяется расклад политических сил в стране. Участие в голосовании — наш гражданский долг и проявление ответственности за судьбу страны и собственное будущее», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что премьер-министр Башкирии принял участие в голосовании.