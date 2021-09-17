Омск, 17 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Явку на выборах на 15:00 (местное время) 17 сентября назвали в Омской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме, всего сегодня бюллетени получили более 120 тысяч избирателей. Явка составила 8,5%.

При этом явка в городе (6,96%) традиционно оказалась ниже, чем в районах области (10,77%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области 17, 18 и 19 сентября проходят выборы в Госдуму РФ и региональное Заксобрание. Всего на территории Омской области пройдут 44 избирательные кампании.