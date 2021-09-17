Москва, 17 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Бюджет баскетбольной Единой лиги ВТБ в сезоне 2020/21 был профицитным. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на с данные бюджетов российских клубов.

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Отмечается, что доходы составили 693,6 млн рублей, а расходы — 614,5 млн рублей.

В сезоне 2019/20 бюджет лиги также был профицитным: доходы составляли 690,7 млн рублей, расходы — 553,2 млн.

Напомним, Единая лига ВТБ — баскетбольный турнир, существующий с 2008 года. В настоящее время в лиге выступают восемь российских клубов, а также по одному — из Казахстана, Белоруссии, Польши и Эстонии.