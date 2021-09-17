Саратов, 17 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Саратовской области в 2021 году заканчивается действие программы поддержки отдаленных территорий. Губернатор региона Валерий Радаев поручил разработать новую программу, рассчитанную на 3 года.

Saratov.gov.ru Валерий Радаев

Со слов главы области, укрепление инфраструктуры и кадрового потенциала является стратегическим направлением для отдаленных территорий.

«Мы должны добиться, чтобы молодежь, люди среднего возраста имели стимулы оставаться на малой родине, чтобы шел постоянный приток квалифицированных специалистов, закончивших вузы. Чтобы здесь чувствовалась перспектива. А для этого необходимо в разы наращивать привлекательность отдаленных территорий. Поэтому мною принято решение сформировать новую трехлетнюю программу. Соответствующее поручение дано министерству экономического развития. Прошу глав вплотную подключиться к этому процессу», — заявил он.

Предыдущая программа поддержки отдаленных территорий была объявлена Валерием Радаевым в 2018 году. Тогда в нее вошли Александрово-Гайский, Ивантеевский, Озинский, Перелюбский, Романовский, Самойловский и Турковский районы.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области к 2024 году в нормативное состояние планируют привести порядка 85% всех федеральных трасс. Объемы ремонтных работ ежегодно будут составлять 140−150 км дорог.

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