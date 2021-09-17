Москва, 17 сентября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Новый стратегический план Арктического совета установил конкретные цели по борьбе с изменением климата. Об этом 17 сентября заявил чрезвычайный и полномочный посол Исландии в РФ Арни Тор Сигурдссон на круглом столе, приуроченном к 25-летию Арктического совета.

arctic_council Флаги государств-участников Арктического совета

«Благодаря плану мы можем обозначить долгосрочные цели работы совета, чтобы Арктика продолжала быть регионом мира, стабильности и конструктивного сотрудничества», — заявил Сигурдссон.

По его словам, особое значение в плане придаётся изменению климата в регионе.

«В плане обозначены конкретные цели по борьбе с изменением климата и защиты окружающей среды. Роль Арктического совета как ведущей площадки сотрудничества в Арктике подтверждается в новом плане», — подчеркнул он.