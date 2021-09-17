Сыктывкар, 17 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми число ковид-пациентов пополнили 225 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 83 случая, Ухте — 44, Ижемском районе — 11. Под медицинским наблюдением находятся 7297 человек.

Официально в республике подтверждено 1617 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом, за последние сутки коронавирус унес шесть жизней.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в России выявили 19 905 заболевших ковидом.