Брянск, 17 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. За незаконный сбыт огнестрельного оружия в Брянске задержан мужчина. У подозреваемого изъято три пистолета, сообщает 17 сентября пресс-служба регионального УФСБ.

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Злоумышленник задержан после сбыта пистолета-пулемета Судаева калибра 7,62 мм и боеприпасов к нему. В ходе личного досмотра у мужчины изъяты два пистолета системы ПМ и ТТ, «доработанных самодельным способом с прибором для беспламенной и бесшумной стрельбы». Кроме того, оперативники обнаружили более 100 патронов калибра 9 мм и 7,62 мм.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.