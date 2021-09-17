Тбилиси, , 13:12 — REGNUM Противоречивые заявления кандидата на пост мэра Зугдиди (регион Самегрело) от «Единого национального движения» Анзора Мелия на предстоящих в Грузии выборах в органы местного самоуправления стали поводом для очередной дискуссии в соцсетях.

Грузинский паспорт David1010

Эти заявления нынешний соратник экс-президента Михаила Саакашвили, отец председателя «Единого национального движения» Никанора Мелия, известный в Грузии врач Анзор Мелия сделал в ходе предвыборных встреч в регионе Самегрело.

Два дня назад, на встрече с жителями села Рухи Зугдидского района (граничащего с Абхазией) Анзор Мелия заявил, что в свое время окончил в Москве мединститут, там же защитил диссертацию и считал Россию своей второй родиной, но понял, что ошибался.

Затем продолжил, что зла на русских из-за Абхазии не держит, потому что там «плохую роль сыграли наши (грузинские) вооруженные группировки». Фразу моментально подхватили провластные телекомпании, СМИ и аналитики и развернули дискуссию на тему тайных связей между Анзором Мелия, ЕНД, Саакашвили и Россией.

«Если бы такое (то, что сказал в Рухи Анзор Мелия) заявил кто-то из «Грузинской мечты», представьте, что случилось бы. Они (оппозиция во главе с ЕНД) сорвали бы небо и сбросили его на землю… Они ведь называют себя прозападниками, а правительство считают пророссийским», — написал на своей странице в соцсети Facebook грузинский аналитик Амиран Салуквадзе.

«То, что сказал Мелия, мы поняли, но где же журналисты?» — поинтересовался пользователь З.М.

«Я было подумал, что он (Мелия) необдуманно выразился, а оказывается… Пусть немного потренируют отца Мелия перед публичными выступлениями. Представьте, что было бы, если бы подобное кто-то из «Мечты» сказал», — поддержала беседу Б.К.

«А что он мог сказать лучше этого? Что думал, то и сказал», — иронично заметила И.К.

«А вы только что узнали, что националы — агенты России?» — вопросительно обратился к участникам этой дискуссии пользователь Л.Т.

Отметим, что Анзор Мелия на следующей встрече с избирателями попытался исправить ошибку и заявил: «Грузию России мы не уступим. Это правительство ведет нас к России». Эту его фразу и выступление не замедлил опубликовать оппозиционный телеканал «Мтавари», а затем запостил на своей странице в соцсети Facebook и открыл новую дискуссию на тему заявлений Мелия о России.

«Когда он говорил глупости об Абхазии, почему вы, «Мтавари», не выкладывали информацию? То, что Россию второй родиной называл», — упрекнул оппозиционный телеканал пользователь Г.Г.Г.

«Россию не хочешь? Так и выборы не выиграешь. Вот те, кто стоит рядом с вами, 50% из них хотят Россию. А вы, к сожалению, не хотите. И не выиграете, господин Анзор», — обратился к кандидату от националов пользователь С.С.

«Россия — оккупант», — ехидно возразила пользователь Н.А.

«Да что вы? А Турция тогда кто?» — ответил ей С.С.

«Кто хочет Россию, пусть идет туда. Кто не хочет, дайте нам право жить мирно. Между прочим, это вы замутили народу мозги. России не народ наш нужен, а наши территории», — заметила П.Х.

«Не хотите Россию, будем в вечном хаосе», — ответил С.С.