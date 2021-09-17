Чебоксары, 17 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Чувашии заморозки и дождливую погоду сменит золотая осень. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM На Заливе в Чебоксарах

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По его словам, в Чебоксарах последние дни средняя температура была ниже климатической нормы. Но в предстоящие дни будет холоднее: в выходные, 18 — 19 сентября, в Чувашии могут ударить заморозки до — 4 градусов. Холоднее всего будет в ночь с 18 на 19 сентября.

В начале следующей недели южный циклон принесёт дожди: 20 сентября осадки прогнозируются в юго-западной части Чувашии, а 21 сентября — по всей территории республики. Но с учётом того, что регион окажется в тёплой воздушной массе, температура повысится до +11…+13 градусов.

25 — 26 сентября в Чувашии может начаться золотая осень, которая продлится до конца сентября.