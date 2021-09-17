Москва, 17 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В бюджет Москвы за восемь месяцев 2021 года самозанятые перечислили 2,78 млрд рублей налогов, сообщил 17 сентября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Самозанятый

Объём отчислений в месяц составляет порядка 370 млн рублей. Ефимов рассказал, что с начала 2021 года статус самозанятых получили в Москве 236 тысяч человек.

«Количество самозанятых в Москве прирастает в среднем на 30 тысяч человек в месяц и к сентябрю достигло 716 тысяч человек — это четверть от общего числа всех зарегистрированных на территории России плательщиков налога на профессиональный доход», — сказал он.

Как сообщил глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов, растут и доходы самозанятых. Так, средний размер чека к началу осени достиг 2332 рубля, увеличившись на 20% по сравнению с началом года и на 40% к сентябрю 2020 года.