Москва, 17 сентября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. На следующий день после завершения выборов, которые стартовали в России 17 сентября, президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и глава ЦИК Элла Памфилова

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Официальный представитель Кремля уточнил, что встреча пройдёт в режиме видеоконференции.

«В понедельник (20 сентября) президент примет Эллу Памфилову, что вполне закономерно с точки зрения получения информации о том, как прошли выборы», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 17 по 19 сентября будут проходить выборы депутатов Государственной думы РФ. Параллельно будут проведены региональные выборы в 46 субъектах РФ.