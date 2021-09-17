МГИК ответил на жалобы москвичей о доступности электронного голосования
Москва, 17 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Портал Москвы и специальное программное обеспечение дистанционного электронного голосования действуют в штатном режиме. Об этом 17 сентября сообщили в Московской городской избирательной комиссии (МГИК).
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Это сообщение стало ответом на жалобы жителей столицы на проблемы с доступом к порталу электронного голосования. По данным Мосгоризбиркома, в определенные периоды может реализовываться функционал очереди, в связи с большим количеством одновременных заходов.
«В случае, если у избирателя возникли технические проблемы с доступом к специальному программному обеспечению дистанционного электронного голосования или при осуществлении голосования, рекомендуется обратиться в службу технической поддержки по телефону