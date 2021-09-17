Москва, 17 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Участие президента России Владимира Путина в 76-м заседании Генеральной Ассамблеи ООН не исключено. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«В каком формате будет участие Путина — в онлайн или офлайн, пока неизвестно. Пока в планах этого нет», — уточнил Песков.

По его словам, «появляются разные инициативы, поэтому исключать ничего нельзя, но конкретных планов у президента нет».

Как сообщало ИА REGNUM, 76-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ГА ООН) начала работу 14 сентября в Нью-Йорке.

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