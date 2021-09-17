Москва, 17 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко не стал выступать в UFC из-за хамского поведения президента лиги Дэны Уайта. Об этом 17 сентября сообщает Telesport.

Larry Burton Фёдор Емельяненко

«Дана Уайт некорректно себя повёл, по-хамски разговаривал», — сказал Емельяненко.

Он рассказал, что Уайт встретился с ним и предложил контракт, когда Емельяненко подписал соглашение со Strikeforce.

«Если бы я подписал контракт с UFC, Strikeforce подал бы в суд на меня. В итоге я бы не бился ни здесь, ни там, пока шло разбирательство», — отметил Емельяненко.

По его словам, это могло длиться годы, а Уайт не дал никаких гарантий на этот случай.

Напомним, в настоящее время Емельяненко выступает в Bellator.

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