Москва, 17 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Ход расследования уголовного дела по факту автоаварии в Воронежской области, в результате которой погибли пять человек, поставлен на контроль в центральном аппарата Следственного комитета России председателем СКР Александром Бастрыкиным. Об этом сообщили 17 сентября в пресс-службе ведомства.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Воронежской области Кириллу Левиту доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Панинском районе.

Предварительно установлено, что в ночь на 17 сентября 2021 года на 238 км федеральной трассы «Курск-Саратов» в Панинском районе Воронежской области 51-летний житель Каширского района, управляя собственным автомобилем «КамАЗ» в состоянии алкогольного опьянения, врезался в стоящий на дороге из-за ранее произошедшего ДТП легковой автомобиль Ford, который врезался в другой грузовик. На месте аварии погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля, в том числе двухлетний ребенок.

Водитель «КамАЗа» задержан, возбуждено уголовное дело. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать в суде о его аресте. Добавим, что расследование взято под контроль также прокуратурой.