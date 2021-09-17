Москва, 17 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Как отказаться от навязанных дополнительных услуг при покупке автомобиля и вернуть средства, рассказал юрист Андрей Подшивалов в интервью «Известиям».

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Отмечается, что стоимость новой Hyundai Creta составляет на данный момент на 300−400 тыс. рублей дороже прайсовых цен, а за новую Toyota Land Cruiser 300 приходится переплачивать сумму равную не одному миллиону рублей.

Случается так, что при заказе покупатель получает автомобиль позднее оговоренного срока из-за того, что в договоре не указана была дата поставки. Кроме того, за время ожидания машины может вырасти цена на нее.

По словам Подшивалова, в случае, если покупатель приобрел автомобиль с дополнительным оборудованием, то существует возможность от него отказаться и вернуть деньги. При этом такое оборудование делится на съемное и внесенное в конструкцию.

«Если вы купили автомобиль с ковриками или сетками, смело можете идти и возвращать полную сумму за эти детали, ссылаясь на закон о правах потребителей и статью о возврате товара надлежащего качества в течение 14 дней», — объяснил юрист.

Подшивалов также рассказал, что существует возможность вернуть средства за установленное внутрь машины оборудование, например, за сигнализацию. В этом случае юрист рекомендует при регистрации машины в Госавтоинспекции сообщить сотруднику, что в автомобиле есть установленные детали, а также попросить отказать в постановке автомобиля на учет. Затем в салоне следует попросить убрать все оборудование и вернуть за него деньги.

«Тут все немного сложнее, чем в первом случае и, возможно, придется судиться, но в итоге правда будет на вашей стороне», — отметил он.

Напомним, согласно опросу РГС Банка, свыше 60% жителей России, которые планировали приобрести автомобиль в 2021 году, отложили покупку из-за роста цен.

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