Томск, 17 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Томской области скончались ещё два человека с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 17 сентября в областном оперативном штабе.

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинский работник в защитном костюме в ковидном госпитале

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По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 556 жителей Томской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 42 488 носителей коронавируса, выздоровели 35 770 человек.