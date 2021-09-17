Ереван, 17 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Беженцы из Нагорного Карабаха 17 сентября вышли на акцию протеста в Ереване возле здания правительства Армении. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».

Архив «Армянской энциклопедии» Дом правительства в Ереване

По данным журналистов, протестующие заявляют, что армянские власти в жилищной программе для беженцев не учитывают их мнение.

«У нас вопросы и политические, и бытовые, и личные. Все это возникло после того, как четыре — пять месяцев назад, узнав о программах правительств Армении и Арцаха относительно обеспечения нас квартирами, мы попросили их учесть и наше мнение. На наши первые письма никто так и не ответил», — сказал журналистам председатель исполнительного органа общественной организации «Во имя Гадрута» Левон Айрян.

Он также заявил, что около половины средств, выделенных на строительство жилья для беженцев «испаряется». После митинга возле здания правительства протестующие планируют пройти колонной к офису ООН, а потом к посольству Франции в Ереване.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе закончились осенью 2020 года после того, как в ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабах перешла под контроль Баку.