Махачкала, , 12:56 — REGNUM Врио главы Дагестана Сергей Меликов принял участие в выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва и депутатов Народного собрания республики седьмого созыва. Руководитель региона проголосовал на избирательном участке №1105 в Махачкале, который размещается в здании юридического факультета Дагестанского государственного университета.

Выборы OpenClipart-Vectors

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане 17 сентября с 08:00 открыты для голосования 1926 избирательных участков. Все они работают в штатном режиме с соблюдением санитарных норм. Выборы продлятся три дня. На избирательных участках организована онлайн-трансляция и видеонаблюдение.

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