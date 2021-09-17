Красногорск, 17 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В период выборов с 17 по 20 сентября 2021 года спасатели и пожарные перешли на усиленный режим несения службы в Подмосковье. Информация об этом 17 сентября приведена в телеграм-канале Московской областной избирательной комиссии.

Resizia Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«На наиболее крупных объектах, задействованных в организации избирательной кампании, мы провели пожарно-тактические учения, организовали тренировки по эвакуации людей из этих зданий, в дальнейшем мы провели консультации со всеми обслуживающим персоналом», — сообщил заместитель начальника регионального ГУ МЧС Александр Медведев.

По его словам, с 17 по 20 сентября, Главное управление МЧС по Московской области переведено в усиленный режим несения службы. В частности, повышена длительность и боеспособность дежурных караулов, пожарных частей и спасательных подразделений. На каждом избирательном участке организовано дежурство сотрудников МЧС.