Москва, 17 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Дальневосточный гектар — это предпринимательский проект, чтобы человек мог реализовать свою мечту — дом построить, малый бизнес, ферму, считает глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. Об этом он заявил в интервью ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM Просторы Камчатки

«Совершенствование механизма выделения гектара — перманентный процесс. Ни в коем случае нельзя останавливаться. И мы готовим новые решения, что людям можно делать на гектаре», — отметил министр.

Но без лицензии пробурить скважину, разработать песчаный или гравийный карьер, получить делянку леса для своих потребностей владельцам дальневосточного гектара пока не разрешают, рассказал глава Минвостокразвития РФ.

«Гектар точно не для того, чтобы разработать, например, песчаный карьер и облегчить жизнь строительным компаниям. Здесь возникают риски, что под вывеской льготного гектара бизнес, в обход лицензионных требований, получит природный ресурс. Поощрять такое не нужно. Люди, которые хотят этим заниматься, пусть регистрируют юрлицо и получают лицензию», — ответил чиновник.

Он считает, что гектар нужен, чтобы построить дом, какой-то малый бизнес создать: «И у нас сотни ярких красивых примеров, где люди смогли таким образом реализовать свои мечты — от пасек и сыроварен до турбаз и спортивных школ».

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На дальневосточном гектаре, по словам министра, используется три программы поддержки — «Мой дом», «Мой бизнес», «Моя ферма». На «арктическом гектаре» две — «Мой дом» и «Мой бизнес», поскольку ферма в Арктике, по мнению Чекункова, — экзотика.

«Мы внимательно слушаем, что еще людям нужно на гектаре», — добавил министр, но «гектар» никогда не был переселенческим проектом.