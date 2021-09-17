Санкт-Петербург, 17 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Председатель горизбиркома Санкт-Петербурга Наталья Чечина не исключила возможности ее отстранения от должности, однако отметила, что Центризбирком будет судить о ее работе по итогам выборов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эмблема ЦИК

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Ранее глава ЦИК Элла Памфилова и члены Центризбиркома неоднократно подвергали резкой критике работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии и ее руководства в связи с многочисленными жалобами на организацию выборной кампании и работу с нижестоящими избиркомами.

По словам Чечиной, Центральная избирательная комиссия оценивает качество работы председателя горизбиркома по итогам выборов, когда пройдут все отчеты.

«Действительно, у Центральной избирательной комиссии сегодня есть право отзывать членов городской избирательной комиссии любого субъекта. У нас таких два человека — это я, как председатель, и секретарь. Поэтому Центральная избирательная комиссия может оценить мою работу и принять любое решение», — подытожила Чечина.