Чебоксары, 17 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Чебоксарах суд вынес решение о заключении под стражу руководителя строительной фирмы, которого подозревают в присвоении средств дольщиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

В надзорном ведомстве уточняют, что речь идёт о расходовании средств дольщиков строительной компании «Альянс-Недвижимость», возводящей дома на п. 5 по улице Гагарина (жилищный комплекс «Гагаринский»). В прокуратуре полагают, что руководитель организации направил средства дольщиков на нужны, не связанные со строительством жилого дома.

Предварительно правоохранителями установлено, что с 31 января 2020 года по 31 мая 2021 года растрачено более 8 млн рублей, полученных от дольщиков. По данному факту возбуждено уголовное дело, которое расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата»).

Органы следствия вышли в суд с ходатайством об аресте фигуранта уголовного дела. В прокуратуре поясняют, что находясь под подпиской, он «вновь привлёк средства дольщиков на строительство дома, которые в последующем незаконно использовал в личных целях».

Суд вынес постановление о заключении под стражу до 18 октября 2021 года фигуранта уголовному дела. Судебное решение не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии. Следствие его обвинило в принуждении подчинённых в передаче части премии.

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