Чита, 17 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Чите отмечены превышения эпидемических порогов по заболеваемости ОРВИ. Как сообщает 17 сентября территориальный Роспотребнадзор, заболеваемость среди совокупного населения увеличилась на 85,2%, детей 3−6 лет — на 11,1%, детей 7−14 лет — на 124,8%, взрослых — на 117,1%.

Вирус

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По данным медиков, ситуация обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии (РС-вирус, вирус парагриппа, риновирус, бокавирус, аденовирус). Случаев заболеваний гриппом и тяжелого течения ОРВИ не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 17 сентября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 6669, причём 171 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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