Саратов, , 13:17 — REGNUM Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 17 сентября проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и депутатов саратовской городской думы шестого созыва. Как сообщает пресс-служба главы региона, Радаев заполнил бюллетень на избирательном участке №18 в Саратове.

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Руководитель субъекта федерации отметил, что выборы проходят три дня, каждый житель может проголосовать, выбрав для себя удобное время.

«Самое главное — отдать свои голоса за очень ответственных людей, которые любят Россию, родной город Саратов. Выбрать депутатов, которые будут заботиться о людях, помогать им, помогать родному региону, чтобы была сильной Россия, сильной Саратовская область», — добавил губернатор.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области открылись избирательные участки. С 17 по 19 сентября в избиркоме будет работать информационный центр, в который поступят оперативные данные о ходе голосования и предварительные итоги на территории региона. Видеонаблюдение в организовано на 625 избирательных участках и в 47 территориальных избирательных комиссиях.

В Саратовской области выбирают кандидатов в депутаты Госдумы РФ, в Саратове еще и депутатов гордумы.

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