Рязань, 17 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Рязанской области 17 сентября выявлен 101 новый носитель коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщил корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона. Выписаны после выздоровления 126 пациентов, скончались четыре человека.

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Темп прироста за сутки составил 0,24%. С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтверждён у 40 680 жителей. Выздоровели 37 242 человека. В лечебных учреждениях находятся 505 пациентов с коронавирусом.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при инфекции в регионе скончались 1036 пациентов.