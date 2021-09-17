Нью-Йорк, США, 17 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Стратегические интересы Соединённых Штатов и России в отношении Сирии, несмотря на сложное прошлое, и сложную историю в отношениях между двумя странами в контексте САР, совпадают. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

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«Но, на мой взгляд, стратегические интересы США и России в отношении Сирии одинаковы», — сказал в интервью РИА Новости Гутерреш.

Генсек выразил надежду на более активный диалог и более крепкое сотрудничество между двумя странами, что позволит «двигаться к политическому разрешению сирийского кризиса».

Гутерреш рад тому, что Москва и Вашингтон смогли прийти к договорённостям о продлении трансграничной доставки гумпомощи в Сирию через пограничный переход «Баб-эль-Хава» на границе с Турцией.

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Как сообщало ИА REGNUM, резолюция по продлению трансграничной помощи в Сирии была принята Совбезом ООН 9 июля. Документ был подготовлен при участии России, США, Ирландии и Норвегии. Он продлевает на год работу единственного пункта пропуска «Баб-эль-Хава» на границе Турции и Сирии. Условием продления работы пункта является предоставление Генеральным секретарём ООН через полгода доклада о работе механизма трансграничной помощи.

Как ранее заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Джеффри де Лаурентис, Соединённые Штаты рассматривают все возможности по доставке гуманитарной помощи в Сирию.