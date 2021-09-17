Москва, , 12:50 — REGNUM У президента России Владимир Путин, находящегося в режиме самоизоляции после заражения коронавирусом людей из его ближайшего окружения, хорошее самочувствие. Об этом 17 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Хорошо. Как обычно себя чувствует», — сказал он, отвечая на вопрос о самочувствии главы Российского государства.

При этом представитель Кремля добавил, что заражение SARS-CoV-2 сотрудников из окружения российского лидера никаким образом не отразится на их работе.

«Слава богу, случаев тяжелого течения заболевания нет ни у кого, у кого-то проходит бессимптомно, а у кого-то совсем в легкой форме, потому что так или иначе все были привиты», — также отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает решение о начале процедуры приема Ирана в члены ШОС.