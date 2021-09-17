Томск, 17 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявили у 92 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 сентября в областном оперштабе.

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Всего в регионе выявлено уже 42 488 носителей SARS-CoV-2. Общее число выздоровевших — 35 770 человек. За сутки выздоровели 73 томича.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в регионе коронавирус выявили у 89 человек.